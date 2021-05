A mãe do craque português reagiu à vitória do seu clube do coração.

A espera foi longa, mas o grande momento chegou: O Sporting sagrou-se campeão nacional na noite desta terça-feira, 11 de abril, após a vitória contra o Boavista. O golo de Paulinho deixou os adeptos em êxtase e Dolores Aveiro, a fiel adepta dos leões, viveu com alegria imensa a conquista. Em declarações à TVI, a matriarca mostrou-se radiante com este marco histórico e não negou que gostava que o filho voltasse a vestir a camisola verde e branca. Questionada se vai tentar convencer Cristiano Ronaldo a regressar ao clube que o lançou, Dolores não hesitou: "Amanhã já falo com ele". Também Cristiano Ronaldo não escondeu a emoção ao ver o Sporting levantar o célebre 'caneco'. O internacional português destacou nas suas redes sociais uma imagem com os rostos da equipa e do treinador que devolveu a esperança ao clube. Leia Também: O amor de Dolores Aveiro pelo Sporting em 10 imagens