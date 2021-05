Em casa da família Aveiro há esta terça-feira, dia 11, motivos para celebrar. A mãe e os irmãos de Cristiano Ronaldo são ferrenhos adeptos do Sporting Clube de Futebol e foi por isso com grande alegria que hoje viram o clube do seu coração sagrar-se campeão nacional de futebol.

Dolores Aveiro, mãe de CR7, reuniu os amigos mais próximos e fez a festa em sua casa, na Madeira.

Na rede social Instagram, dona Dolores esteve em direto para mostrar os festejos e partilhou alguns vídeos onde surge a cantar e dançar por ver o clube do seu coração conquistar o título 19 anos depois.

Eis abaixo as imagens:

Leia Também: O Sporting é campeão... e entre os famosos até os benfiquistas celebram