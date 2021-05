Quando se trata de demonstrar apoio pelo Sporting, Dolores Aveiro está na primeira fila para revelar o seu amor pelo clube verde branco.

Nas vitórias e nas derrotas, todos os jogos são antecedidos de uma mensagem de força da mãe de Cristiano Ronaldo, que hoje, horas antes da equipa defrontar o Boavista no jogo que lhe pode valer o título de campeã nacional, voltou a fazer uso das redes sociais para deixar palavras de apoio.

As redes sociais de Dolores Aveiro têm espelhado a relação próxima que mantém com o clube onde o filho deu os primeiros passos como estrela dos relvados. Neste dia especial para os adeptos do Sporting, recordamos 10 momentos em que a matriarca provou ser a fã número 1.

Veja na galeria.

Leia Também: "Dormi com a camisola e pus à volta da cama todo o enxoval verde"