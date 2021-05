Acérrima sportinguista, Joana Cruz acordou esta terça-feira, 11 de maio, com as emoções à flor da pele. O clube dos leões pode sagrar-se hoje campeão se vencer o jogo contra o Boavista e a radialista mostrou-se ansiosa pelo desfecho da noite.

Ao acordar, registou para as redes sociais uma foto na qual dá provas do seu amor pelo clube. "Dormi com a camisola da época assinada pelos meus convidados do podcast ADN de Leão e pus à volta da cama todo o enxoval verde que tenho! Tudo ajuda a puxar a festa de logo! Está quase. Força rapazes", afirmou.

Recorde-se que, antes de se afastar da vida profissional para tratar um cancro da mama, Joana Cruz era uma das caras que conduzia o podcast 'ADN de Leão', do clube verde e branco.

