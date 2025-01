Dolores Aveiro já publicou na sua página de Instagram a habitual mensagem de apoio aos leões.

A mãe de Cristiano Ronaldo vestiu-se com umas calças verdes e uma camisola com detalhes em verde e vermelho, fotografou-se junto de uma praia e publicou a imagem no Instagram. Na legenda, Dolores mostrou o apoio ao clube do seu coração.

"Boa sorte para o nosso Sporting", escreveu. De referir que os leões jogam este sábado em Vila do Conde contra o Rio Ave.

Leia Também: Novo ano, velhas tradições. Dolores Aveiro não falha esta