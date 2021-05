Esta terça-feira, dia 11, é especial para os adeptos do Sporting, que depois de 19 anos podem ver o clube verde e branco sagrar-se campeão nacional. A vitória contra o Boavista vai assegurar a conquista do título e, em dia de jogo, não faltaram as palavras de força de Dolores Aveiro.

A matriarca e o companheiro, José Andrade, vestiram-se a rigor com camisolas do clube, como se pode ver numa fotografia partilhada nas redes sociais de Dolores.

"Força Sporting, nós acreditamos em vocês. Onde vai um vão todos", afirmou na legenda da publicação.

Leia Também: "Dormi com a camisola e pus à volta da cama todo o enxoval verde"