O Sporting acaba de se sagrar campeão nacional, mas a vitória não ficou marcada apenas por bons momentos. Houve diversos confrontos entre adeptos e a polícia, especialmente junto ao estádio do clube dos leões e no Marquês.

Nas redes sociais, rapidamente foram muitos os que reagiram ao comportamento de vários sportinguistas, que esqueceram as devidas medidas para travar a pandemia da Covid-19.

"Alguém me explica por que é que os teatro/salas de espetáculos funcionam apenas com metade da lotação? Quando há milhares de pessoas dentro e fora do sector que não conseguiram sequer voltar a trabalhar", começou por escrever Sara Barradas.

"Achava eu que estávamos a tentar controlar uma pandemia", acrescentou de seguida.

Mas a atriz não foi a única. "Portanto, já não há Covid... 3,2,1... vamos todos para casa outra vez", reagiu Jessica Athayde.

"Se portem", destacou José Carlos Malato.

Por sua vez, Rita Pereira disse: "Mais valia terem deixado entrar os adeptos no estádio.

