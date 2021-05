Cresce a ansiedade e completam-se os últimos preparativos para a noite de festa que se avizinha. O Sporting Clube de Portugal pode hoje sagrar-se campeão nacional caso vença o Boavista, no estádio de Alvalade.

A partida tem início às 20h30, mas nas redes sociais os famosos portugueses, ferrenhos pelos leões, já estão prontos para saltar de alegria e vestidos a rigor.

Eduardo Madeira mostrou as duas filhas mais novas com as camisolas do clube:

"Hoje. Porque uma alegria nunca vem só", pode ler-se na publicação.

"Vamooooooooos. Vocês sabem la o amor que os Sportinguistas sentem! Foram muitos anos à espera! Mas sempre do teu lado, meu Sporting. És o meu grande amor! Sporting sempre", declara Marco Costa.

Sara Prata vestiu a camisola oferecida à filha, a bebé Amélia.

"A Amélia recebeu a camisola quando nasceu, hoje trago-a vestida para que comece a colecionar vitórias. Vamos lá Sporting Clube de Portugal, estamos com o nervoso miudinho a crescer", escreve a atriz.

Tânia Ribas de Oliveira e o marido estão prontos para festejar passados 19 anos desde que o clube do coração de ambos se sagrou campeão nacional de futebol.

"Onde vai um vão todos!!! São muitos anos! Haja fé", escreve a apresentadora.

"A Maria Francisca até está com os nervos! Ai jazus. Diz que vai para o Marquês", brincou Flávio Furtado ao mostrar a sua cadela de estimação vestida a rigor.

Pedro Fernandes lembrou uma foto antiga de um dos seus filhos e na legenda mostrou o seu amor pelo clube.

"Com 13 e 8 anos, poderá ser hoje que os meus filhos veem pela primeira vez o Sporting Clube de Portugal ser campeão nacional de futebol. Eu, que já passei por dois grandes jejuns, sei o difícil que é crescer sem ganhar tantas vezes quanto os nossos rivais e ter que ouvir as mesmas piadas ano após ano. Mas cá em casa os cachecóis não têm pó porque sempre foram ao estádio para serem agitados e usados com orgulho. Hoje podemos ser campeões e amanhã poderemos ganhar outra vez ou ter que atravessar outro longo jejum, mas o amor pelo Sporting, esse nunca vai esmorecer. Viva o Sporting! Sporting sempre. Obrigado avô", pode ler-se no longo desabafo.

Leia Também: O amor de Dolores Aveiro pelo Sporting em 10 imagens