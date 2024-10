Eduardo Madeira prometeu e finalmente cumpriu. Ao fim "de um jejum de 19 anos", corria a época de 2020/21, o humorista decidiu prometer que, caso o Sporting fosse campeão nacional, entregaria 200 camisolas oficias do clube "à região de Cabo Delgado, Moçambique e uma especial ao jovem Augusto".

"Na altura comprei as camisolas da Macron. Um investimento considerável que levou a minha mulher a dizer-me: queres fazer apostas, faz daquelas em que andas nu", lembrou na sua conta oficial de Instagram, onde deu conta de que finalmente a sua encomenda chegou ao destino.

"O Covid e vários compromissos foram adiando a viagem. No entanto em Setembro encontrei o grande CAZÉ (curiosamente um fervoroso adepto do Futebol Clube do Porto), um dos homens que está no local há anos a fazer maravilhas, precisamente com a Helpo ONGD. Decidimos não adiar mais e ele mesmo levou e distribuiu a encomenda por várias escolas da região", contou.

Já com as camisolas entregues, Eduardo Madeira recebeu uma surpresa que o "deixou com lágrimas nos olhos". Trata-se de um vídeo de agradecimento.

"Nenhum daqueles meninos sabe quem eu sou mas se lhes dei um pouco de felicidade eles retribuíram-na com gratidão e amor puro. Fica outra promessa já aqui: vou mandar mais coisas para eles, mas já sem pendor clubistico ou outro qualquer. E sem agradecimentos. Ficará entre nós", completou ao partilhar as imagens com os seguidores.

Ora veja:

