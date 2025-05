Ella Martin é britânica, mora em Lisboa e descobriu um desenho inusitado na calçada portuguesa.

Ao voltar do ginásio, Ella olhou para o chão e deparou-se com um pénis desenhado no chão.

O vídeo que fez tornou-se viral e Eduardo Madeira não ficou indiferente.

"Por vezes tem de ser o olho clínico de um estrangeiro para ver a beleza das coisas que temos. Uma lição muito bonita e singela", escreveu na sua página de Instagram.

