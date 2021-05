Na noite desta terça-feira, em Portugal e em especial na capital, as ruas pintaram-se de verde branco depois do Sporting se ter sagrado campeão nacional ao vencer o jogo contra o Boavista, que tomou lugar no Estádio de Alvalade. Sem poder estar presente, o ator Gonçalo Diniz viveu à distância este momento histórico para o clube dos leões.

De viagem pela República Dominicana por motivos profissionais, foi neste cenário paradisíaco que o festejou a conquista do título, como mostrou nas redes sociais.

"Sem palavras. Só alegria. Só esta notícia para tirar-me do foco das filmagens. SPORTING", afirmou.

Leia Também: Festa do Sporting na Madeira: Dona Dolores cantou e dançou (muito)