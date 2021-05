O Sporting acaba de se tornar campeão nacional, vitória que já não era conquistada pelo clube há quase duas décadas.

Desde logo que muitos famosos sportinguistas recorreram às redes sociais para festejar a taça, fortes emoções que continuam a dominar esta quarta-feira.

Tânia Ribas de Oliveira, por exemplo, destacou esta manhã, dia 12 de maio, as camisolas verdes e brancas dos filhos, Pedro e Tomás, e escreveu: "O meu Coates e o meu Palhinha hoje foram para a escola tão felizes".

Por sua vez, Vera Fernandes destacou: "Até o Fernando [que grita bem pelo Atlético] vestiu a camisola oferecida por dois grandes amigos. Um deles ontem só bebia e só chorava. Cresci rodeada de sportinguistas. O meu irmão e o meu avô que sofria como ninguém cada vez que o Sporting jogava. Achávamos sempre que ia ter um ataque. Agora que já não está connosco - e foi por um ano que perdeu esta vitória - deve estar super feliz lá em cima. Pedia-nos sempre para comprar o jornal e hoje o irmão vai comprar".

Também Pedro Crispim fez questão de recorrer ao Instagram para celebrar a grande vitória. "Toda a família cá em casa è sportinguista por inteiro, desde sempre, para sempre. E, embora eu não seja de forma geral atento ao universo futebolístico, cedo adotei para mim o verde como cor desportiva", começou por escreve, partilhando de seguida algumas lembranças.

"Recordo-me ainda miúdo, assistir a vitórias e momentos de felicidade profunda celebradas pelo pai e irmãos, mas também algumas lágrimas, de quem sente, e sente muito, como parte de um todo. Para mim o Sporting mais do que futebol, são emoções e memórias familiares, sendo esse legado que levo comigo. O Clube continua presente em nossa casa, na nossa vida, nas conversas, no ecrã, nas viagens Lisboa - Alentejo ao som do relato na rádio do carro, e num ou outro elemento de merchandiser colocado numa gaveta ou armário... Mas, acima de tudo, na alma de cada um", disse.

