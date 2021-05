Jorge Gabriel partilhou um emotivo texto na sua página de Instagram onde lembra os momentos em que festejou com o pai as vitórias do Sporting.

"- 'Nunca me largues a mão'. Era mais do que uma ordem. Era um clamor para que não me perdesse, tanto era o que me adorava. Tínhamos acabado de visitar o meu tio que definhava num hospital e seguimos a pé até ao velho Estádio José Alvalade, para o peão. O dinheiro de funcionário público não permitia loucuras. Era o tempo em que os miúdos – eu tinha 12 anos – podiam entrar na bola de borla", começou por lembrar.

"Derrotamos o União de Leiria, fomos campeões, e os dois, eu e o meu pai, invadimos o relvado que acabaria por perder um pedaço que levei para casa. Corria o ano de 1980 e era a primeira vez que sentia a turba e ouvia tanto jubilo ao sr. Albano. Dois anos depois ninguém segurava de novo os leões. Os imbatíveis do Big Mal foram ao Restelo e o empolgamento era tanto que de novo ouvi: - 'Nunca me largues a mão'", acrescentou.

"E lá fomos ver de novo o Sporting por ironia do destino exatamente com o mesmo resultado. 3 – 1. Foi um castigo conseguir entrar. Estava mais espigadote e os porteiros já não iam na cantiga de ter apenas dez anos", continuou, recordando também a primeira vez que foi ver os leões sozinho.

"No final desse mesmo ano recebemos o Dinamo de Zagreb para a Taça dos Campeões. Fui sozinho. A minha primeira saída noturna autorizada pelo meu pai. Exibição de luxo de António Oliveira, com três golos, que nesse mesmo dia perdeu o progenitor. Entrei para a bancada central por milagre, com 14 anos, agarrado a um desconhecido que garantiu ser meu avô. A loucura foi tanta que perdi o comboio de regresso, e a hora combinada com o meu pai. Chave à porta. O meu pai abriu-a encarando-me e pedindo explicações. Antes que dissesse uma palavra afagou-me o cabelo e disse apenas: 'Esquece isso. Que grande jogo'", contou.

O Sporting voltou a sagrar-se campeão nacional esta terça-feira, 11 de maio, festa que hoje celebra longe do pai.

"Este ano comemora o título longe de mim. No céu, acredito eu. E esta foi das melhores heranças que recebi. Para o senhor Albano este é um clube de valores que tornam o Sporting diferente de todos os outros", completou.

