A princesa Elisabeth da Bélgica começou esta quarta-feira com um ato oficial muito especial.

A duquesa de Brabante, herdeira do trono, está em visita ao hospital pediátrico 'Princesa Elisabeth', em Gante, que inaugurou em setembro de 2011.

Este centro hospitalar acolhe pacientes com menos de 15 anos, ou com menos de 18 anos em caso de doença crónica, e dá aos pais das crianças e jovens internados a oportunidade de passarem as noites com os filhos.

Durante a visita, Elisabeth, de 22 anos, mostrou-se muito sorridente e comunicativa, interessando-se por saber sobre a situação em que se encontra o hospital e as perspetivas futuras, tendo-se reunido ainda com alguns funcionários.

Princesa Elisabeth da Bélgica© Getty Images

Leia Também: Como cresceram! Eis a nova foto oficial da família real da Bélgica