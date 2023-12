Com a chegada do Natal as famílias reais começam a divulgar os seus postais para assinalar esta quadra festiva, que contam sempre com novas fotografias, nas quais se pode ver como cresceram os mais novos da família.

A Bélgica não foi exceção e esta segunda-feira, dia 12, a Casa Real partilhou o novo retrato dos reis Philippe e Mathilde com os quatros filhos, a princesa herdeira Elisabeth e os príncipes Gabriel, Emmanuel e Eléonore.

Na fotografia todos surgem com visuais elegantes, destacando-se a rainha, uma vez que é a única que usa um vestido vermelho, enquanto o marido e os filhos aparecem de fato azul escuro e as filhas optam por visuais em tons de bege e azul escuro também.

Este é o décimo postal de Natal dos reis, pelo que a Casa Real recordou também o primeiro, que data de 2013.

"Os novos postais comemorativos acabam de ser lançados! Esta é a décima foto da Família Real tirada durante as comemorações de final de ano desde o início do reinado! Quem se lembra da foto de Natal de 2013?", pode ler-se.

