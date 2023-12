Sophie Turner está novamente no centro das atenções no que diz respeito à sua vida amorosa. Isto porque a atriz foi 'apanhada' a beijar uma amiga e as imagens não tardaram a ser destacadas pela imprensa internacional.

Depois de terem desfrutado de bons momentos numa esplanada, despediram-se com um beijo na boca. Ambas estavam com um look casual.

De acordo com o Page Six, as imagens foram captadas na passada quinta-feira, em Londres, e chegam após ter começado a circular os rumores de que a estrela de 'Game of Thrones' estaria a viver um romance com Peregrine Pearson.

