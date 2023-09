Sara Correia e Sónia Tavares são as novas mentoras do 'The Voice Portugal' e subiram ao palco do programa, no domingo, para cantarem juntas o tema 'Gaivota', de Amália Rodrigues.

O vídeo deste momento único acabou por ficar no centro das atenções e Sónia Tavares já reagiu.

"Saricotico, diz que somos tendência no YouTube! Fico muito feliz que este momento tenha dito tanto às pessoas que assistiram, porque nos veio mesmo do coração. Não foi ensaiado nem combinado, nunca tínhamos tido a oportunidade de partilhar o palco. Foi espontâneo e genuíno. E no palco mais famoso do país (à exceção do PapaPalco; um grande bem haja para Sua Eminência)", disse a artista ao recordar a atuação.

De seguida, deixou alguns agradecimentos e acrescentou: "E [obrigada] dona Amália, claro, pela oportunidade".

