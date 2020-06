Sónia Tavares nunca escondeu que é uma fã assumida do talento e também da postura de Lady Gaga. Porquê? Foi a esta pergunta que a cantora portuguesa quis agora responder.

"Quando me dizem que não entendem os motivos do meu fascínio pela Lady Gaga, ora aqui vai um exemplo: como exibe a pança inchada da quarentena por Los Angeles, sem qualquer tipo de problema. Linda de morrer", explica a vocalista dos The Gift na legenda de uma fotografia que retrata o momento em que Lady Gaga foi 'apanhada' pelos pararazzi.

Eis a imagem:

