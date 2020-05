Os dados pessoais de Lady Gaga foram roubados por um grupo de hackers. A cantora faz parte de uma lista que inclui várias celebridades que foram vítimas de um grupo de piratas informáticos chamado REvil.

O 'ataque' permitiu que estes tivessem acesso a informações confidenciais como contratos, acordos de confidencialidade, números de telefone, endereços de email e correspondência privada.

Entre as restantes vítimas destes hackers estão nomes como Madonna, Nicki Minaj e Bruce Springsteen. Nomes que, tal como Lady Gaga, trabalhavam com o Grubman Shire Meiselas & Sacks, um escritório de advogados ligado à indústria do espetáculo e entretenimento.

Em declarações à revista Variety, responsáveis pelo escritório, situado em Nova Iorque, confirmaram o ataque de que foram alvo.

Os dados pessoais a que os hackers tiveram acesso não foram ainda divulgados, estes ameaçam fazê-lo caso o escritório não pague a quantia de 21 milhões de dólares. Negociação que, segundo se sabe, o escritório está para já a recusar.

