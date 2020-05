Adele deu que falar recentemente ao surgir com uma forma física irreconhecível. A cantora perdeu 45 quilos e impressionou com as transformações físicas que a perda de peso provocou no seu corpo.

Mas parece que Adele contou com algumas ajudas neste processo de perda de peso. De acordo com o The Mirror, Lady Gaga e a atriz Cameron Diaz foram duas das pessoas que contribuíram para a mudança.

Gaga foi a responsável por apresentar Adele ao personal trainer Harley Pasternak, profissional que trabalha ainda com famosas como Ariana Grande e Megan Fox.

E se lady Gaga deu as dicas que fizeram a diferença na parte física, Cameron Diaz ajudou na dieta. Adele terá contratado o chefe Jason Harley, recomendado pela atriz, para a ajudar na elaboração de receitas saudáveis.

A mesma publicação refere ainda que a interprete de 'Someone Like You' se submeteu a uma dieta rigorosa que consistia em três sumos verdes e uma refeição ao dia, isto durante três dias por semana, nos restantes quatro dias poderia comer até 1.200 calorias.

