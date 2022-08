Sónia Costa mostrou durante o dia de ontem, 26 de agosto, uma ecografia. Ao contrário do que foi a interpretação de alguns dos seguidores, a cantora não está grávida mas sim a contas com um problema de saúde.

"Tenho um folículo de 10 milímetros no útero que me está a causar algum transtorno no útero. Vou ter que o retirar", disse.

De seguida, a cantora agradeceu as várias mensagens de apoio que tem recebido. "Não esperava tantos telefonemas, não esperava tantas mensagens. (...) Obrigada por todo o carinho", acrescentou.

