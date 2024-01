Depois de confirmado o fim da sua relação com o cantor Sebastian Yatra, Aitana começou o ano solteira e com um visual muito sensual.

A cantora publicou um conjunto de fotografias na sua conta no Instagram, nas quais posa com um micro jumpsuit preto, com decote cruzado e abertura muito pronunciada, que revela a sua boa forma física.

A peça é da marca Goi e tem um custo de 85 euros. "2024, pura vida", escreveu, na legenda das imagens. Veja as fotografias da cantora espanhola na publicação abaixo.

