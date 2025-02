Bárbara Bandeira partilhou (novamente) um look inteiramente vermelho.

A artista mostrou que gosta de arrojar ao escolher um justo vestido vermelho, de vinil, de corte sereia, com um pronunciado decote e ainda mangas recortadas nos ombros.

"It’s all in the red [está tudo no vermelho]" escreveu a artista na legenda da partilha. Fica no ar se as imagens serão para o seu próximo trabalho na música.

Na legenda das fotos não faltam comentários a elogiar a escolha da cantora: "O vermelho nunca foi tão bem representado" ou ainda "Perfeita" escreveram os fãs.