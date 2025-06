Eis que chegou ao fim uma das maiores aventuras que a princesa Leonor já viveu. O cruzeiro de instrução da escola da Armada Juan Sebastián de Elcano terminou, após cinco meses no mar e várias paragens.

A herdeira ao trono espanhol posou na companhia das colegas em Nova Iorque, o último porto.

A Casa Real espanhola partilhou as imagens da filha mais velha do rei Felipe VI e da rainha Letizia em Manhattan, antes do concerto de Carnegie Hall no Teatro Real, na qual atuou a violinista espanhola María Dueñas.

Recorde-se que o cruzeiro começou no dia 11 de janeiro. A bordo seguiram oito alunas e 67 alunos. A viagem faz parte da formação de Leonor na Marinha.

