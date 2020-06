Sofia Sousa tornou-se conhecida em 2013, com a participação na 'Casa dos Segredos', e permanece bastante acarinhada nas redes sociais. Apesar de mais afastada do olhar público, tem estado mais presente na televisão recentemente, com o regresso do 'Big Brother'.

A antiga concorrente do reality show da TVI tem sido o maior apoio de Teresa, a sua antiga sogra.

Esta quinta-feira, Sofia decidiu esclarecer algumas dúvidas dos fãs sobre o 'BB2020', mas também sobre algumas áreas da sua vida, acabando por revelar que atualmente trabalha num café e que não tem namorado.

Confira as questões na galeria e conheça os pontos de vista de Sofia Sousa sobre o atual jogo mais acompanhado no país.

