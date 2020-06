O clima de inimizade entre os concorrentes do 'Big Brother' está agora também a gerar polémica fora da casa mais vigiada do país, nomeadamente no caso de Teresa e Iury.

Depois de a mãe da Iury ter feito à imprensa declarações onde criticava a jogadora Teresa, foi a vez de a família desta sair em sua defesa atacando a antiga miss.

"Já entendi as raízes da sonsa Iury. Ainda aplaudem um Pedro Soá", declarou Sofia Sousa, antiga nora de Teresa (mãe de Tierry).

Mas as suas críticas não se ficaram por aqui e até os comentadores da edição 'Extra' do 'Big Brother' foram visados.

"Quando em pleno extra dão mais ênfase a um passarinho do que ao sexismo, machismo e agressividade de um Hélder… está tudo dito. Quanto aos comentadores… já vi este filme em algum lado. Até apostam dedinhos e tudo… e o que dá comichão é a sarna", afirmou a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI.

Será que a polémica fica por aqui?

