Desde que a mãe de Tierry, Teresa, entrou na casa do 'Big Brother', da TVI, que a sua antiga nora, Sofia Sousa, passou a usar as suas redes sociais para prestar todo o apoio à sua participação. Algo que voltou a acontecer esta quinta-feira.

"A nossa Teresa está um pouco sensível hoje. Talvez pelo filho fazer anos, mas vai ficar tudo bem. Obrigada por todas as mensagens que recebemos com preocupação. Estamos a pensar enviar um avião… se alguém quiser participar, envie mensagem privada", escreveu a antiga participante do programa 'Casa dos Segredos', justificando assim o clima de tensão protagonizado por Teresa.

Porém, a mensagem de apoio de Sofia foi duramente criticada pelos fãs que não concordam com o facto de esta estar a angariar donativos para enviar um avião de apoio. Perante as críticas, Sofia respondeu à letra.

"Não percebo qual é a diferença da Teresa para outros concorrentes para receber tantas mensagens a acharem ridículo perguntar quem quer ajudar no avião. Ninguém é obrigado a isso… obviamente. Não é a primeira vez que faço isso por alguém dentro da casa. Apenas estou a representar a Teresa nas redes sociais, mas tudo o que coloco é com consentimento da sua família", reagiu a antiga namorada de Tierry.

"Não venham com a treta que quero ficar com o dinheiro", escreveu ainda, explicando que todo o dinheiro angariado será revelado numa página de apoio à participação de Teresa.

