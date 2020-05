A casa do 'Big Brother', da TVI, viveu esta quinta-feira um clima de grande tensão. Os concorrentes perderam o desafio da semana e depararam-se com a redução para metade do orçamento para as compras da semana.

Com menos dinheiro para as compras, fazer a lista da semana tornou-se ainda mais complicado. E foi precisamente quando cada um fazia os seus pedidos que o clima azedou.

Teresa quis pedir hamburgers de frango e iogurtes de baunilha e não gostou quando as suas escolhas não foram bem aceites por todos.

Perante a reação de Hélder, que não se mostrou de imediato pronto a satisfazer este pedido, Teresa não conseguiu esconder a sua fúria e abandonou a sala gritando: "Vai passear. [...] Estúpido".

Mais tarde, foi Sandrina a 'vítima' da revolta de Teresa. "Oh miudinha, quando estiveres a falar de mim falas alto", gritou a concorrente, perante o espanto da jovem alentejana.

Sandrina defendeu-se explicando que não estava a falar da concorrente e mais tarde, em conversa com Hélder, afirmou: "Para mim não fala mais".

