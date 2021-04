Depois do fim da relação com Scott Disick, Sofia Richie está novamente apaixonada. Uma fonte revelou que a filha de Lionel Richie está a namorar com Elliot Grainge, filho de Lucian Grainge, presidente e CEO do Universal Music Group.

"Eles são amigos há anos e Elliot também é próximo do irmão de Sofia, Miles", começou por dizer a fonte ao Entertainment Tonight, esta terça-feira.

"É muito bom para a Sofia namorar com alguém que a família dela aprova e gosta", acrescentou.

"A Sofia e o Elliot estão felizes juntos e a divertirem-se", destacou ainda.

