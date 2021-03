Sofia Richie presenteou esta quarta-feira, dia 31, os seguidores do Instagram com uma fotografia sua de infância.

Na imagem, a jovem modelo, atualmente com 22 anos, surge abraçada a um elegante cavalo branco.

"Bebé Sofia", pode ler-se na legenda do registo, que fez sucesso entre os fãs da filha de Lionel Richie.

Em pouco mais de meia hora, a publicação mereceu mais de 15 mil gosto e vários comentários carregados de elogios e palavras de carinho.

