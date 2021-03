Scott Disick revela os verdadeiros motivos do fim do namoro com Sofia Richie num vídeo promocional da última temporada de 'Keeping up with the Kardashians'.

O socialite admite que Sofia se sentiu "negligenciada" e não soube lidar com o tempo que este dedica à família Kardashian, a Kourtney e aos três filhos de ambos.

"Eu não sei... só acho que as pessoas entram nas nossas vidas e acham que talvez seja mais fácil do que é estar contigo ou comigo. A verdade é que trazemos muita bagagem. E definitivamente não é fácil estarmos sempre a ver-nos, trabalharmos juntos e que sejamos amigos", refere Scott ao desabafar com Kourtney.

"Não acho que conseguiria se fosse ao contrário. Mas sempre deixei claro que a minha prioridade tem sido os meus filhos, a minha vida com eles, e até disse que cuidar de ti é uma das minhas prioridades", acrescentou, dando conta da enorme cumplicidade entre ambos.

Scott Disick, recorde-se, namorou com Sofia Richie entre o final de 2017 e o verão de 2020. Atualmente, é Amelia Hamlin o seu novo amor.

