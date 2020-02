Sofia Richie namora há já algum tempo com Scott Disick, ex-companheiro e pai dos filhos de Kourtney Kardashian, por isso, não admira que com o relacionamento a modelo se tenha aproximado do clã Kardashian/Jenner.

Contudo, engane-se quem pense que a modelo sonha em ser a 'nova Kardashian', pelo contrário. Segundo consta, a filha de Lionel Richie quer abandonar o reality show da família para seguir a carreira de atriz.

“[É] porque quero representar!”, revelou numa entrevista ao Entertainment Tonight. “Sinto que, por um tempo, tinha medo do fracasso, mas 2020 é [o ano de] não ter medo! Em breve, estarei a trabalhar como atriz... os papéis que estou a ler são parecidos comigo, então são fáceis para interpretar e realmente gosto muito disso”, garantiu.

Será que Sofia irá conseguir ter sucesso nesta sua nova aventura?

