Sofia Ribeiro fez uso das redes sociais para promover o próximo episódio da novela 'Amar Demais', da TVI, em que dá vida às gémeas Célia e Madalena, e acabou por revelar uma curiosidade a propósito das cenas.

“Estas foram das cenas mais intensas que fiz. Se vos disser que fiquei uma semana com um galo na cabeça porque andei às cabeçadas a uma porta...", escreveu na legenda.

As filmagens da novela terminaram no final do ano passado, mas a trama continua em exibição no canal de Queluz de Baixo.



© Instagram

