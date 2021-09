Sofia Ribeiro foi uma das muitas pessoas que acompanhou a estreia do reality show da TVI 'Big Brother', este domingo, 12 de setembro.

Nas stories da sua conta de Instagram, a artista não resistiu em partilhar com os seguidores que dentro da casa se encontra um amigo: António Bravo.

"Estou chocada porque acabei de ver um amigo a entrar no 'Big Brother'. Estou histérica. O Bravo é só das pessoas mais divertidas que conheço, é super boa pessoa. Estou histérica", disse, num vídeo que poderá ver na galeria.

Na apresentação de António nas redes sociais pode ler-se: "É descendente do Rei D. Pedro IV, uma vez que a sua trisavó era bisneta do monarca. É fascinado por Reality Shows e diz que sabe exatamente o que fazer para entreter os portugueses. Adora viajar e conhecer pessoas diferentes. Diz ser observador, perspicaz e que tem muito mau feitio quando as coisas não acontecem à sua maneira. Assume ser mandão e insistente. No Big Brother promete muitas gargalhadas mas garante que a sua opinião assertiva também não irá faltar".

Leia Também: Lourenço do 'BB': "Sou transexual e estou aqui para abrir mentalidades"