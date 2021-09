Os telespectadores ficaram a conhecer os concorrentes da nova edição do 'Big Brother' este domingo, 12 de setembro, e um dos que se destacou com a sua história de superação foi Lourenço Barcelos, de 24 anos.

O jovem de Albufeira não hesitou em partilhar a sua história, referindo que é "transexual" e que pretende "abrir mentalidades" com a sua participação no reality show.

"Aos sete anos apercebi-me que não era igual às minhas amigas, senti que estava no corpo errado e odiava olhar para o espelho", disse ainda no vídeo de apresentação.

Já à conversa com Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha, o concorrente contou que foi aos 16 anos que decidiu ir sozinho ao Hospital Júlio de Matos para pedir ajuda.

Lourenço nota que tem uma relação próxima com a mãe, mas o mesmo já não acontece com o pai, que é político em Angola. "O meu pai não teve muita influência por causa da distância. Ainda me trata pelo nome feminino. Não temos aquela conexão que gostaria que tivéssemos. Mas pronto, é uma questão de hábito", confessa.

Por fim, Lourenço afirmou que gostaria de ganhar de maneira a pagar as operações que ainda lhe faltam e para ajudar a mãe financeiramente.

