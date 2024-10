Sofia Ribeiro reservou parte do seu dia de segunda-feira, 21 de outubro, para ir ao hospital fazer análises de rotina. Um momento que não lhe traz boas recordações, uma vez que há alguns anos travou uma batalha contra o cancro da mama, mas que ontem acabou por reservar-lhe uma surpresa feliz.

Sem esperar, a atriz acabou a dar força a uma mulher, com quem se cruzou nos corredores do hospital, e que pela segunda vez viu o cancro 'bater-lhe à porta'.

"Também me cruzei com a Catarina e a sua querida tia, no corredor. Não nos conhecíamos, mas o olhar aproximou-nos. Trocámos abraços, lágrimas, palavras e boa energia para a segunda vez que este grande sacana lhe bate à porta", contou Sofia nas suas redes sociais.

"Sigo arrepiada com a ideia. Só de imaginar o que lhe vai na alma. Parte de mim ficou com ela. A torcer por ti", completou, emocionada com a história.

