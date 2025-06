Sofia Escobar foi mãe pela segunda vez no dia 31 de maio, quando nasceu o bebé Leonardo, como a artista revelou esta terça-feira, dia 3 de junho, na sua página de Instagram.

Ao mostrar imagens do menino aos seguidores, a mamã disse: "É com muita emoção que partilhamos com todos vocês a chegada do pequeno Leonardo. Nasceu na noite de 31 maio e o parto foi rápido e sem complicações. Já estamos todos em casa a viver estes dias intensos mas tão cheios de amor."

"Tenho que agradecer a todos os profissionais de saúde do serviço público aqui em Madrid, absolutamente incríveis todos. Obrigada a todos vocês também por estarem desse lado e por todo o carinho", escreveu ainda na mesma publicação.

Sofia Escobar e o companheiro, Gonzalo Ramos, recorde-se, são ainda pais do pequeno Gabriel.