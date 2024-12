Boas notícias! Este sábado, 14 de dezembro, Sofia Escobar anunciou que está grávida pela segunda vez.

O vídeo partilhado pela atriz começa com a câmara próxima da sua barriga, surgindo depois as mãos do marido, do filho e o focinho do amigo de quatro patas que cheira umas meias de bebé.

"É com o coração cheio de felicidade que partilhamos a chegada de um novo membro da família! Não foi um caminho fácil trazer-te até nós, mas sempre acreditei com toda a minha alma que ias chegar, e aqui estás. Rodeia-te tanto amor, estamos ansiosos por te conhecer", escreveu na legenda.

Na partilha, é ainda possível descobrir a data prevista para o nascimento do novo bebé: junho de 2025.

Recorde-se que Sofia Escobar é casada o ator espanhol Gonzalo Ramos e ambos são pais de Gabriel.