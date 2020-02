Sofia Arruda esteve afastada do filho durante alguns dia, o que a deixou de "coração apertado". Esta segunda-feira, a atriz já voltou para junto do menino, momento que fez questão de destacar na sua página do Instagram.

"As saudades que eu tinha deste gordinho. Não o via desde terça-feira e já estava com o coração a apertar", escreveu na legenda da fotografia pequeno Xavier, de seis meses, tendo acrescentando entre as hashtags: "Volta ao trabalho".

Recorde-se que o menino é fruto do casamento de Sofia com David Amaro.

