Sofia Arruda está a desfrutar de uns dias de descanso com o marido, David Amaro, e alguns amigos em Formentera, local onde está a celebrar o seu aniversário.

A atriz completa 34 anos esta quarta-feira, 22 de junho, e destacou a data na sua página de Instagram logo pela manhã.

Em biquíni e com uma faixa que a destaca como a aniversariante do dia, foi assim que Sofia Arruda posou para as recentes fotografias que publicou na rede social.

Veja na galeria outras imagens da atriz em Formentera, assim como o momento em que recebeu uma videochamada de Portugal com o filho, Xavier, a dar-lhe os parabéns.

