A irmã de Sofia Arruda, Mafalda Arruda, assinalou o Dia dos Irmãos, celebrado a 31 de maio, com uma bonita homenagem dedicada à atriz.

"Ter uma irmã é saber que nunca vamos estar sozinhos", começou por declarar a jovem ao partilhar na rede social Instagram um conjunto de fotografias de momentos marcantes vividos em conjunto pelas duas irmãs.

"É saber que alguém conhece realmente a nossa história e vai lá estar como um anjo da guarda, noite e dia. É saber que alguém vai ultrapassar connosco os dias maus e festejar as nossas conquistas como se a nossa pele fosse a mesma. É ter uma discussão acesa e um ombro para chorar, ter uma porta para bater e uma garrafa para festejar. É ter um coração noutro peito e saber que está bem guardado. É amar um sobrinho com a força que nem sabíamos ter. Que todos tenham a sorte que eu tive: uma irmã para amar e uma mãe para me ensinar como amar", pode ainda ler-se na amorosa partilha.

Leia Também: Sofia Arruda e o marido recriam foto 10 anos depois (em Cabo Verde)