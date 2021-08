Longe do filho há cinco dias, Sofia Arruda está cheia de saudades do pequeno Xavier, de dois anos.

De coração apertado, a atriz voltou a mostrar na sua página de Instagram mais uma imagem que foi captada durante uma nova videochamada que fez com o marido, David Amaro, e o filho de ambos.

"Não vejo este miúdo há cinco dias (faltam mais cinco), estou sem palavras para tantas saudades. Mas saber que ele está bem de saúde, que está feliz da vida com o pai, é um descanso. Parece que cresceu imenso em cinco dias, o cabelo, até o rosto parece diferente. E pergunta sempre: 'mamã já não estás doentinha?' Digo-lhe que estou quase quase boa para irmos brincar e assim vai ser", desabafou a atriz.

Nas stories, Sofia Arruda atualizou os seguidores sobre o seu estado de saúde, esta segunda-feira. Recorde-se que a figura pública está infetada com Covid-19 e por isso é que está em isolamento.

"Estou melhor do que estava no sábado", começou por dizer, recordando que no fim de semana "foi um bocadinho abaixo". "Estava com algumas dificuldades respiratórias, mas tudo controlado. Fui vista por um médico, estava tudo bem. Fizemos raio X aos pulmões, estava tudo controlado. Podia ser até uma questão de ansiedade. Agora já me sinto melhor", contou.

No entanto, entretanto, a artista apercebeu-se de um novo sintoma. "Tenho para aí 10% do paladar e do olfato. Não me cheira a nada, tive de enfiar o nariz dentro da manteiga de amendoim para me cheirar a manteiga de amendoim. Não sei se tenho paladar porque me lembro do sabor das coisas ou se ainda tenho um bocadinho", disse, referindo também que tem feito uma alimentação saudável.

