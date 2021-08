Sofia Arruda entrou este sábado, dia 14, em direto no programa 'Estamos em Casa' para através de videochamada conversar com Diana Chaves.

Infetada com Covid-19, a atriz fez uma atualização sobre o seu estado de saúde.

"Ontem estive melhor, mas tive muitas dores de cabeça, muitas dores no corpo. Hoje acordei um bocadinho mais cansada, com um bocadinho de tosse. Tenho de abrandar o ritmo aqui em casa", confessa Sofia, que nas suas redes sociais explicou que sentia estar a precisar de repouso.

Questionada por Diana Chaves se já teria tomado a vacina contra o novo coronavírus, Sofia revela: "Tinha recebido a mensagem para levar a vacina no dia em que testei positivo".

Apesar de aborrecida por estar em casa sozinha, sem a companhia do marido e do filho de ambos, Sofia Arruda partilhou este domingo uma nova publicação onde se mostra agradecida por, apesar de tudo, estar apenas a sofrer com sintomas ligeiros da doença.

