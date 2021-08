Sofia Arruda testou positivo à Covid-19, tendo sido obrigada a permanecer em isolamento durante os próximos dias. Depois do sintomas, que melhoraram com o passar dos dias, a atriz lida agora com a frustração de se ver obrigada a faltar a um acontecimento especial para a sua família

"A minha prima mais nova casa hoje. Tinha tudo planeado para estar presente, mas a Covid tirou-me essa oportunidade, infelizmente", lamenta Sofia.

"Claro que vamos estar juntas em breve e de coração estou lá, mas custa sempre falharmos à família. Que sejam muito felizes, meus lindos", termina a atriz, que desta forma quis deixar uma mensagem de carinho a Patrícia Arruda e ao noivo.

Leia Também: Sofia Arruda dá novidades sobre saúde após diagnóstico de Covid-19