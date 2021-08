Depois de ter revelado aos seus seguidores das redes sociais que tinha sido diagnosticada com Covid-19 e de se revelar triste, eis que Sofia Arruda se mostrou bastante mais positiva esta sexta-feira, 13 de julho.

A avaliar pela sua mais recente publicação do Instagram, a influenciadora digital e atriz teve um dia bastante produtivo.

"Acordei muito melhor, consegui comer, fiz uma aula de barra de chão online, controlei os meus níveis de oxigénio, matei saudades da família em vídeo chamadas infinitas, vi 4 episódios da série portuguesa Os Bons Malandros (RTP1) e ao fim do dia ainda fui lavar o terraço do Xavi aka feira popular! Por isso, acho que se ontem o Covid me ganhou, hoje eu recuperei a liderança!", termina, agradecendo todas as mensagens de carinho que recebeu.

