Sofia Arruda não conseguiu estar fisicamente, como programado, no programa 'Estamos em Casa' deste sábado, dia 14, por estar infetada com a Covid-19, mas apareceu no formato através de videochamada.

A atriz conversou com Diana Chaves sobre o seu estado de saúde e aproveitou para dar aos espetadores uma grande novidade sobre a vida profissional.

Sofia Arruda vai fazer parte do elenco da segunda temporada da novela 'Amor Amor', da SIC. "Agora é oficial", revela, mostrando-se feliz por abraçar este novo projeto.

A segunda temporada de 'Amor Amor', com estreia marcada para setembro, contará com várias personagens novas, como é o caso de Mónica Rio - a quem Sofia Arruda dará vida.

"E a chegada da minha personagem vai dar a volta à história", promete a atriz, que atualmente faz parte do elenco da série 'Patrões Fora'.

Sofia Arruda já começou as gravações de 'Amor Amor', porém estará ausente durante os próximos dias por estar infetada com o novo coronavírus.

"Eu hoje estou Off. Mas deixo-vos uma foto da minha Mónica. A minha personagem em Amor Amor II. É boa pessoa, mas é uma caixinha de Pandora", pode ler-se na legenda da sua mais recente publicação no Instagram.

Leia Também: Sofia Arruda sobre sintomas da Covid-19: "Tenho de abrandar o ritmo"