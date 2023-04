"Muito [gato] o meu sobrinho". Foi assim que Diana Chaves descreveu a imagem do sobrinho Rodrigo Bastos, que publicou na sua página de Instagram esta sexta-feira, dia 14 de abril, tendo recebido depois várias reações na caixa de comentários.

Entre as mensagens, foram muitos os internautas que destacaram as semelhanças do jovem com a mãe. "Lindo e é a cara da Petra", pode ler-se entre as manifestações. No entanto, também houve quem achasse que o jovem "tem parecenças com a tia".

Veja a referida imagem na publicação abaixo e todas as reações:

Leia Também: Diana Chaves mostra comemoração do aniversário do pai