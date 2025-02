Kim Kardashian e Kanye West estiveram juntos num momento importante da filha, North.

A menina de 11 anos foi convidada para atuar num concerto do 'Rei Leão', no Hollywood Bowl.

No mais recente episódio de 'The Kardashians', é possível ver o ex-casal nos bastidores.

North cantou 'I Just Can't Wait to Be King', enquanto os pais ficaram a apoiar.

"O Kanye e eu queremos o melhor para os miúdos. Por isso, estamos aqui para apoiar os nossos filhos, e são só boas vibrações", disse a empresária no episódio, citada pela People.

Leia Também: Kim Kardashian dá reprimenda a mãe em publicação no Instagram