Sarah Jessica Parker teve de sair a 'correr' de um evento, na quarta-feira, devido a uma "situação familiar".

De acordo com o Page Six, a atriz estava a ser homenageada na 10.º edição do Baile Anual de Moda de Outono do New York City Ballet quando uma urgência familiar a fez sair antes do previsto.

Uma fonte que estava presente na gala, que decorreu no David H Koch Theater, em Nova Iorque, contou que momentos depois de chegar ao local, a atriz saiu.

Mais tarde, terá sido explicado que Sarah Jessica Parker foi embora por causa de uma "súbita devastadora situação familiar". No entanto, até à data não se sabe mais pormenores.

