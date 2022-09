Sarah Jessica Parker levou as filhas gémeas para a estreia de 'Hocus Pocus 2', na passada terça-feira, em Nova Iorque.

Uma rara aparição pública da família que contou também com a presença do marido da atriz, Matthew Broderick, que se juntou a Sarah e às filhas Tabitha e Marion, de 13 anos, na passadeira vermelha.

De recordar que as meninas nasceram através de uma barriga de aluguer em 2009, sete anos depois de o casal ter dado as boas-vindas ao primeiro filho, James, agora com 19 anos.

Veja na galeria algumas imagens da família no evento.